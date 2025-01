Botafogo encaminha contratação do atacante Rwan Cruz, do Ludogorets

O Botafogo está por detalhes de anunciar a contratação do atacante Rwan Cruz, de 23 anos. A diretoria se acertou com o Ludogorets, da Bulgária, e o jovem jogador deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato. O Alvinegro vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta de maneira parcelada e quitará o valor em vários anos, modelo que se favorece no clube desde que virou SAF. A informação é da jornalista Bárbara Mendonça, do ‘Ge’.

As cifras não foram reveladas, mas são consideradas elevadas nos bastidores do Botafogo. Esse não é um problema para o clube, que entende que Rwan Cruz vale o investimento. O atacante vai assinar contrato por quatro temporadas, ou seja até o fim de 2028. O Alvinegro se interessou pelo brasileiro devido aos números na Bulgária: em 81 jogos pelo Ludogorets, marcou 28 gols e deu 11 assistências.