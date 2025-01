Bernard salva, Atlético empata com América no fim e segue sem vencer no Mineiro

A situação não anda nada fácil para o Atlético. O time segue sem vitórias em 2025. Na noite desta quarta-feira (29), o Galo enfrentou o América, no Mineirão, pela quarta rodada do Mineiro. E como ocorreu em seus três jogos anteriores, quando atuou com o time B, ficou no empate: 1 a 1. O América soube controlar o jogo e marcou com Fabinho, no contra-ataque, ainda no primeiro tempo. O Galo, então, precisou ir ao ataque para buscar o empate, no fim da etapa complementar, com Bernard, em seu primeiro gol após a volta ao clube em que brilhou no início da década passada.

O resultado, aliás, não ajuda na situação do Atlético, que continua em uma posição delicada no Campeonato Mineiro. O time de Cuca soma 4 pontos e ocupa a última colocação do Grupo A, enquanto o Coelho tem 8 e está em segundo lugar no Grupo B. Resta lembrar: no Mineiro, os campeções de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam à semifinal.