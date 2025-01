Artur é regularizado e pode estrear pelo Botafogo na Supercopa do Brasil

Primeiro reforço do Botafogo para 2025, o atacante Artur está regularizado e pode estrear pelo time já no domingo (2), contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, em Belém. O nome do jogador de 26 anos apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (30). O contrato dele vai até o fim de 2029.

Novo camisa 7 do clube, Artur viajará com o elenco do Botafogo na sexta-feira para Belém, no Pará, para disputar o clássico com o Flamengo pelo título da Supercopa do Brasil. O jogo será às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão. A decisão envolve o campeão do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2024.