Arezo faz gol de letra e Mec estreia na vitória do Grêmio

Com atuações incríveis de Arezo e de Monsalve, e a estreia do menino Gabriel Mec, o Grêmio venceu sem dificuldade o Monsoon por 3 a 0. O jogo na noite desta quarta-feira, 29/1, valeu pela terceira rodada do Gauchão e realizado no Estádio do Vale. Arezo fez dois gols, um deles de letra, além de arriscar uma bicicleta e mandar uma bola na trave. O outro gol foi de André, já nos acréscimos da etapa final. Monsalve não fez gol, mas deu assistências espetaculares para dois gols e iniciou com inteligência a jogada do outro tento.

A boa vitória faz o Grêmio disparar no Grupo A, já que chega aos 7 pontos, contra 2 do Guarany e São José. Já o estreante Monsoon está em terceiro no Grupo C, com três pontos. Vale lembrar que, pelo regulamento do Gauchão, apenas os campeões de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais.