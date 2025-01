Após estrear pelo Vasco, Zuccarello fala sobre Payet e Coutinho

Jovem de 18 anos fez estreia profissional ao entrar no jogo contra o Maricá, em São Januário, pela sexta rodada do Carioca

O jogador atuou com a camisa 30, a mesma que o craque Philippe Coutinho utilizou ao estrear como profissional do Cruz-Maltino, em 2009. Perguntado sobre o agora camisa 11 da Colina, Zuccarello elogiou o trabalho do companheiro, aproveitando, inclusive, para dedicar a estreia aos pais.

O meia Lukas Zucarello viveu uma noite especial pelo Vasco na última quarta-feira (29), na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá . Afinal, o jovem de 18 anos estreou profissionalmente na carreira, entrando aos 27′ do segundo tempo para a vaga de Jean David, em jogo em São Januário, pela sexta rodada do Carioca.

“É uma honra! Coutinho é uma inspiração para mim. Ele é muito focado, dedicado. Só agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. Dedicar essa estreia para meu pai e minha mãe, foi aniversário deles esses dias. Era sonho do meu pai ser jogador de futebol, então poder realizar esse sonho por ele é muito gratificante”, disse na saída do campo.

Ele seguiu, falando sobre Payet e Coutinho, dupla de craques do meio-campo, mesma posição dele. Zuccarello revelou, então, que se espelha nos companheiros para também ter um futuro brilhante no futebol.

“Para mim é uma honra. E eles já fizeram história no futebol. Coutinho e Payet eu vejo no dia a dia o quanto eles são dedicados. Eu procuro sempre seguir o caminho deles, fazer o que eles fazem para um dia chegar no patamar deles”, disse.