Após dez jogos, Sampaoli é demitido do Rennes

Treinador obteve apenas 30% de aproveitamento e ainda bateu de frente com a diretoria do clube francês

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Rennes. O próprio clube francês anunciou o desligamento do treinador argentino nesta quinta-feira (30). A passagem durou dez jogos, com apenas três vitórias e sete derrotas, números que resultaram em apenas 30% de aproveitamento dos pontos disputados.

Com contrato até o fim desta temporada, o franco-senegalês Habib Beye assume a equipe, que ocupa a 16ª posição da Ligue 1 e briga contra o rebaixamento. Ele veio do Red Star, pequeno clube de Paris que subiu recentemente para a Segunda Divisão da França.