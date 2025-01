Aniversário de astro do Manchester United vira alvo de investigação em Oxfordshire

Agentes locais estão ouvindo testemunhas sobre o ocorrido durante a festa de 50 anos do ex-jogador; David e Victoria Beckham estavam no local

Informações do ‘The Sun’ indicam que a confusão teve início por volta das 19h e 20h (local), após cerca de 30 pessoas deixarem a sala de jantar privada. O grupo teria se deslocado à área de bar do local para dar continuidade ao dia de bebedeira.

Uma confusão marcada por sangue levou a festa de 50 anos de Nicky Butt, ex-Manchester United, ao centro de uma investigação policial. Agentes de Oxfordshire têm interrogado testemunhas e buscado mais informações sobre o caso através de imagens das câmeras de segurança do Soho Farmhouse um local frequentado por celebridades. A família Beckham estava no evento e prestou depoimento.

Um homem, então, deixou o bar para fazer necessidades no muro do pátio – ainda na área externa. O segurança se aproximou para repreendê-lo e, segundo informações, o agressor entrou em fúria devido à embriaguez e respondeu com uma forte cabeçada no nariz do funcionário.