Texto já definiu seu favorito para assumir o comando técnico do Botafogo

O Botafogo segue na busca por um treinador desde a saída de Artur Jorge, que assumiu o comando do Al Rayyan, do Qatar. Sendo assim, John Textor, dono da SAF alvinegra, já definiu um novo favorito para substituir o português que conquistou a Libertadores e o Brasileirão na última temporada. Trata-se do espanhol Rafa Benítez, de 64 anos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube fez os primeiros contatos com o profissional e agora parte para a negociação salarial e tempo de contrato. Caso as conversas avancem, o Alvinegro poderá, enfim, ter um novo treinador, visto que Artur deixou o comando, de forma oficial, no dia 3 de janeiro.