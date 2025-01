Sorteio da repescagem da Champions será nesta sexta-feira. Veja os concorrentes

Com o fim da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões, estão definidos os oito classificados diretamente para as oitavas de final. Além deles, 12 eliminados que terminaram do 25º ao 36º lugar. E, também, os 16 que terminaram do 9º ao 24º lugar e terão de jogar uma repescagem. Aliás, esta repescagem terá um sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da UEFA. Afinal, pelo regulamento, um time que termina em 9º lugar enfrentará o 23º ou o 24º colocado. O 10º colocado enfrentará o 23º ou o 24º. Já o time que terminou em 11º lugar enfrentará o 21º ou o 22º. E assim por diante.

Isso significa que é certo que teremos um City x Bayern ou um Real Madrid x City. Assim, um gigante estará fora das oitavas da Champions. Mas também há a possibilidade de Milan x Juventus. Veja abaixo.