Situação de Leandro Paredes é comentada por técnico da Roma

Claudio Ranieri indicou que não tentará impedir uma possível saída do argentino / Crédito: Jogada 10

Como prévia do duelo da próxima quinta-feira (30) entre Roma e Eintracht Frankfurt, pela Liga Europa, o técnico Claudio Ranieri deu entrevista coletiva. E, naturalmente, um dos temas foi a situação do meio-campista Leandro Paredes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diante das especulações sobre a saída do argentino (sondagem do Santos e constante interesse do Boca Juniors), Ranieri garante não ter nenhuma informação privilegiada. Ou seja, tudo o que sabe é proveniente da imprensa.

Além disso, ele também deixou claro que não fará esforços desmedidos para “segurar” qualquer atleta que tenha interesse em sair da Roma. Nesse sentido, ele chegou a comparar a situação de Paredes com o zagueiro espanhol Mario Hermoso, nome que está em vias de se transferir para o Bayer Leverkusen. “Todos os rumores que ouço sobre o Paredes, eu ouço de vocês (jornalistas), não dele. Mas, como eu disse com (Mario) Hermoso, não estou segurando ninguém. Se alguém quiser sair, que seja”, disparou o experiente treinador de 73 anos. Estágio das negociações Entre Boca Juniors e Paredes, o jogador aceitou os termos e deseja que os clubes se entendam para finalizar o negócio. Seja em caráter imediato (o maior interesse do Boca para contar com ele nas primeiras etapas da Libertadores, principalmente) como daqui a cinco meses, já que seu contrato com os romanistas termina em 31 de junho.