SBT fecha nova parceria para transmissão da Copa Sul-Americana 2025

Dado o sucesso ano passado, a emissora manterá o torneio continental neste ano, com início no dia 5 de março e final em 22 de novembro

Agora, o SBT e a Copa Sul-Americana passam a integrar o quadro da marca, que tem participado ativamente no incentivo à prática do esporte. A ‘Bem Brasil’ também patrocina o vôlei feminino e a equipe paralímpica de natação do Praia Clube, de Minas Gerais, além de outras modalidades como Beach Tennis, por exemplo.

A fim de expandir seu alcance no meio esportivo, a ‘Bem Brasil’, líder de vendas em batatas congeladas, fechou um acordo com o SBT para 2025. A marca irá patrocinar as transmissões da 24ª edição da Copa Sul-Americana pela emissora – um dos carros-chefes do canal na grade atual.

“Estamos sempre abertos para novas possibilidades. A oportunidade de nos unir ao SBT, uma emissora com grande alcance e anos de tradição, chegou no momento exato. Um momento que estamos buscando nos conectar ainda mais com o público em seus momentos de lazer”, completou.

Copa Sul-Americana no SBT

A emissora da família Abravanel seguirá com a transmissão do torneio continental para 2025 e vislumbra números ainda mais significativos que os do ano passado. Isso porque o Brasil se destaca com o país com mais vagas na competição, junto com a Argentina – com seis representantes cada.

Ao todo, a Conmebol distribuirá 56 vagas para o torneio, sendo 44 através de campeonatos nacionais. Vale frisar que dos 44 apenas 12 garantem participação direta, enquanto o restante disputarão uma fase prévia.