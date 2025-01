São Paulo vira no fim, vence a Portuguesa e segue invicto

Recém-promovido ao time profissional, Ryan Francisco sai do banco e assegura virada aos 46 do segundo tempo

O São Paulo, mesmo com time reserva, derrotou a Portuguesa de virada, nesta quarta-feira (29), pela quinta rodada do Campeonato Paulista: 2 a 1. Renan Peixoto abriu o placar para a Lusa, enquanto André Silva igualou para o Tricolor ainda no primeiro tempo. Ryan Francisco, craque da Copinha e recém-promovido aos profissionais, assegurou a virada aos 49 da etapa complementar.

O resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo C, com dez pontos em quatro jogos (o Tricolor deve o confronto da primeira rodada. Já a Portuguesa é a lanterna do B, com dois pontos em cinco jogos.