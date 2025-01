São Paulo anuncia contratação de Cédric Soares

Lateral, campeão da Euro de 2016, assinou contrato de rendimento com o Tricolor que vai até o final do mês de abril

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do lateral-direito Cédric Soares. O português, de 33 anos, está sem clube desde o ano passado, quando disputou cinco partidas da temporada 2023/24.

Por conta da inatividade, o Tricolor assinou um contrato até o final de abril. Caso o jogador alcance as metas estabelecidas, o vínculo pode ser renovado até o final do ano. Cédric desembarcou na capital paulista há alguns dias, onde realiza um trabalho de recondicionamento físico no CT da Barra Funda.