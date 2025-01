Santos sofre virada do São Bernardo fora de casa e soma quatro jogos sem vitória

Com o placar de 3 a 1, o Peixe perdeu a terceira partida consecutiva no Estadual nesta quarta-feira (29), pela quinta rodada do torneio / Crédito: Jogada 10

Fora de casa, o Santos perdeu de virada para o São Bernardo por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio 1° de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O artilheiro Guilherme abriu o placar para os visitantes, mas Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian marcaram para o Tigre do ABC. Com o resultado, o Peixe segue com quatro pontos na tabela, na segunda colocação do Grupo B do Estadual. Por outro lado, o Bernô segue 100% na competição, na liderança do Grupo D, com 12 pontos e com o Palmeiras como vice.

Mandantes receberam um Santos sem criatividade O Peixe iniciou o jogo buscando o ataque, com chegadas principalmente pelo lado esquerdo do campo. Mas foram os donos da casa que marcaram o primeiro gol da partida. Após uma falha na defesa do Santos, aos 10 minutos, Guilherme Queiroz recebeu passe infiltrado e balançou as redes. Porém, houve impedimento no lance.

Aos 27, Romisson aproveitou o rebote na defesa de Brazão e tentou marcar, mas a bola parou novamente no goleiro. Logo depois, aos 28, São Bernardo chegou mais uma vez com Guilherme Queiroz, que avançou até a entrada da área, mas Brazão afastou. Assim, o Peixe mostrou dificuldade em criar jogadas e não encontrou espaços no campo. Já na segunda etapa, logo aos dois minutos, saiu o gol do Santos. Soteldo mandou um passe infiltrado dentro da área, Leo Godoy finalizou e, no rebote, o artilheriro Guilherme abriu o placar do jogo. O empate veio aos 15 minutos, com Lucas Tocantins. Pará chegou pelo lado esquerdo em velocidade e cruzou na área para o atacante que, sozinho, subiu para balançar as redes. Aos 41, veio a virada dos donos da casa. Dessa vez, após cruzamento de Lucas Lima, Augusto finalizou com o pé direito para marcar o dele. Por fim, para fechar a conta, o São Bernardo saiu em contra-ataque após roubar a bola de Guilherme, e Felipe Azevedo tocou para Lucas Rian marcar o terceiro.