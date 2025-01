Santos define o futuro de Alfredo Morelos e Yusupha Njie

Peixe empresta colombiano ao Atlético Nacional mais uma vez e encerra vínculo com atacante de Gâmbia / Crédito: Jogada 10

Yusupha Njie não é mais jogador do Santos. O jogador de Gâmbia teve seu empréstimo encerrado pela diretoria do Peixe e agora retorna ao Al-Markhiya, clube do Qatar que havia cedido o atacante até junho de 2025. Ele não fez nenhuma partida com a camisa do Alvinegro Praiano.

Desde sua chegada, Yusupha teve problemas para criar vínculos com os companheiros e não atingiu o desempenho esperado nos treinos. O técnico Fábio Carille alegava falta de intensidade para não relacionar o atacante. Contudo, com Caixinha, o jogador continuou sem oportunidades e ficou fora de todas as partidas da temporada. Dessa forma, ele encerrará sua passagem pelo Santos sem ter atuado oficialmente pelo clube.