Real Madrid vence o Brest e pode enfrentar o City nos playoffs da Champions

Assim, com o resultado, o Real Madrid terminou a primeira fase desta Champions League na 12° colocação com 15 pontos. Por outro lado, o Brest ficou na 18° posição com 13 pontos. Portanto, ambas as equipes ficaram fora da zona de classificação direta para as oitavas de final e vão disputar vaga para o mata-mata nos playoffs.

Com gols de Rodrygo e Bellingham, o Real Madrid venceu o Brest por 3 a 0 nesta quarta-feira (29), pela oitava e última rodada dessa primeira fase da Champions League. A partida foi no Francis-Le Blé.

Deu Real Madrid

A partida começou sem grandes chances, com as equipes tentando buscar espaço para conseguir marcar um gol. Assim, aos 25 minutos, Rodrygo teve a primeira oportunidade clara. Lucas Vázquez cruzou, o brasileiro cabeceou e o goleiro Bizot fez uma boa defesa. No entanto, no minuto seguinte, ele recebu pelo lado esquerdo, driblou o defensor, invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar para o time espanhol.

O Brest teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, após uma bola cruzada na área, Baldé pegou de primeira e mandou uma bomba, mas a bola subiu demais. Minutos depois, Magnetti tentou um cruzamento, mas acabou virando um chute, e surpreendeu Courtouis, que estava adiantado. A bola passa muito perto e foi para fora.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances de balançar as redes logo nos primeiros minutos e quem aproveitou mais uma oportunidade no ataque foi o Brest, que chegou a balançar as redes com Ajorque. Porém, o gol foi anulado por impedimento.