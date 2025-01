Quinteros inclui promessas da base e Cuéllar entre os relacionados do Grêmio

A tendência é a de que o técnico Gustavo Quinteros utilize um time alternativo do Grêmio no confronto com o Monsoon, nesta quarta-feira (29). Um indício que reforça tal plano foi a inclusão de promessas das categorias de base do Imortal na lista de relacionados. Alguns exemplos são o lateral-esquerdo Pedro Gabriel e o atacante Gabriel Mec, que podem fazer suas estreias como profissional. Outro importante acréscimo foi do volante Cuéllar, principal contratação do clube na primeira janela de transferências.

O comandante argentino Gustavo Quinteros deve preservar a maior parte dos seus titulares por conta do desgaste físico. Somente duas peças utilizadas nos dois compromissos iniciais da equipe na temporada provavelmente vão permanecer. Tratam-se do goleiro Gabriel Grando e do atacante Aravena. A manutenção do primeiro se explica porque o reforço para a posição, Tiago Volpi, não foi inscrito dentro do prazo para ficar à disposição do treinador.