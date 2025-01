PSV vence, quebra invencibilidade do Liverpool e vai aos playoffs da Champions

Time holandês confirma classificação em casa e Reds, apesar da derrota, encerram fase de liga na liderança, garantidos nas oitavas de final / Crédito: Jogada 10

Na 8ª e última rodada da fase de liga da Champions, o PSV conquistou um feito que ninguém havia conseguido: vencer o Liverpool. Nesta quarta-feira (29), o time holandês aproveitou a vantagem de jogar em casa e bateu os Reds por 3 a 2, de virada, e garantiu a classificação para os playoffs do mata-mata. Por outro lado, o Liverpool, apesar da derrota no Philips Stadion, em Eindhoven, está com a vaga confirmada nas oitavas de final. Johan Bakayoko, Ismael Saibari e Ricardo Pepi marcaram os gols da vitória na Holanda, enquanto Cody Gakpo, de pênalti, e Elliott descontaram para os visitantes. Dessa maneira, o PSV encerrou a fase de liga da Champions na 14ª posição, com 14 pontos. Ao todo, foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas em oito rodadas. Já o Liverpool viu sua campanha de 100% de aproveitamento chegar ao fim, mas contou com o tropeço do Barcelona e manteve a liderança isolada da competição com 21 pontos, conquistados em sete vitórias antes da derrota nesta quinta-feira.

A fase de liga da Champions contou com 36 times. Os oito primeiros avançaram direto para as oitavas de final. Já os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição vão disputar os playoffs, com jogos de ida e volta.

Outro destaque da partida desta quarta-feira foi o retorno do técnico Arne Slot à Holanda pela primeira vez desde que deixou o comando do Feyenoord, rival do PSV. O treinador, no entanto, poupou nove titulares do Liverpool e o time não conseguiu evitar a derrota fora de casa. Dessa maneira, Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Luis Díaz e Salah foram preservados e não estiveram em campo. PSV x Liverpool O primeiro tempo em Eindhoven foi eletrizante, com chances para os dois lados e uma sequência de gols que manteve a partida imprevisível. O PSV começou dominando a posse de bola, mas foi o Liverpool que saiu na frente. Aos 27 minutos, Chiesa sofreu pênalti de Veerman, e Gakpo converteu a cobrança. A resposta do PSV veio rápida. Aos 34, Bakayoko recebeu passe de Saibari, driblou dois marcadores e acertou um belo chute para empatar o jogo. O Liverpool voltou a ficar na frente pouco depois, aos 39. Em bom contra-ataque, Gakpo acionou Chiesa na entrada da área, ele bateu forte, Benítez defendeu, mas Elliott apareceu no rebote para marcar.