Portal vaza novos uniformes do Real Madrid para a próxima temporada

Nova camisa é inspirada nas temporadas 2009/10 e 2015/16 e conta com o tradicional branco do clube espanhol, agora com detalhes dourados

O portal Footy Headlines, que é conhecido por vazar imagens de uniformes de diversos clubes do mundo, divulgou mais uma novidade no futebol europeu. Nesse sentido, o site mostrou fotos do novo uniforme do Real Madrid para 2025/26, que será inspirado nas temporadas 2009/10 e 2015/16.

Dessa forma, até o momento, não há certeza quanto à data de lançamento, porém o esperado é que aconteça antes da disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano.