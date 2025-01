Pentacampeão mundial recusa convite da Band para substituir Denílson no Jogo Aberto

O pentacampeão Vampeta decidiu manter a boa relação com a direção da Jovem Pan e optou por recusar o convite feito pela Band. Além disso, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o ex-jogador está feliz como comentarista da casa.

A busca da Band por um substituto para Denílson, contratado pela Globo , segue árdua. Isso porque a emissora sofreu uma nova recusa para ocupar a vaga no ‘Jogo Aberto’ ao lado de Renata Fan . Desta vez, do ex-jogador Vampeta, comentarista da Jovem Pan.

Depois das recusas de Vampeta e Paulo Nunes, funcionário da Globo, a Band segue em busca de um nome impactante para formar dupla com Renata. A exibição tem marcado média de três pontos de audiência na Grande São Paulo e segue à frente do SBT.

Vampeta na Jovem Pan

Há uma década na emissora, o comentarista esportivo faz parte das bancadas de programas como ‘Canelada’ e ‘Bate-Pronto’. Ele também é voz no ‘Jovem Pan Esportes’ – canal por onde viraliza com frequência, inclusive.

O programa ‘Bate-Pronto’, por exemplo, conta com uma média de 17 a 20 mil pessoas simultâneas. Já os cortes do canal contabilizam entre 100 e 200 mil visualizações.

Band se despede de Denílson

O vínculo entre o ex-jogador e a emissora se rompeu após 15 de uma intensa relação. Não à toa, não faltou emoção na despedida de Denílson da Band – seja nos bastidores, no ao vivo ou nas redes sociais. O comentarista fez sua última aparição no ‘Jogo Aberto’ na edição do dia 20 de dezembro e depois compartilhou uma carta aberta ao canal em seu perfil no Instagram.