Pai de Danilo se emociona com filho no Flamengo: ‘Vai realizar nosso sonho’

O pai de Danilo, José Luiz, enviou uma mensagem para o filho após o Flamengo oficializar a contratação do defensor na tarde desta quarta-feira (29). Em declaração ao “The Players’ Tribune Brasil”, José, afinal, lembrou da paixão da família pelo Rubro-Negro. Além disso, ele ressaltou que o acerto com o clube é a realização de um sonho para os dois.

“Eu estou aqui pra te falar que eu estou muito feliz com sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho de vestir essa camisa. Lembra quando você era garoto e a gente brincava lá no… Onde você chamava de Campinho, no Terreirão. Só que quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava cedo (risos). Tinha que ir embora e ver o jogo. Era um compromisso mesmo. Sem contar que na hora do jogo parecia que não tinha ninguém em casa. Não podia falar nada, era proibido conversar. A tensão era grande. Parabéns, cara. Você conseguiu”, disse José Luiz.