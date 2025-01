Meio-campista ex-Vasco é vítima de assalto na França

O meio-campista brasileiro Andrey Santos, que foi revelado pelo Vasco, teve a sua casa invadida na França, no último sábado (24). Tal situação ocorreu enquanto ele estava em campo pelo Strasbourg em duelo com o Lille. Os assaltantes aproveitaram a residência vazia para entrar e roubar alguns pertences. De acordo com informações do jornal francês “Le Parisien”, o jogador sofreu com um prejuízo de 500 mil euros (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual) depois de perder joias e outros objetos de valor.

O volante ex-Vasco marcou o gol de empate do Strasbourg no confronto com o Lille e depois os donos da casa ainda conseguiram a virada e, posteriormente, a vitória. Contudo, ao chegar em casa, Andrey se deparou com a porta de sua casa arrombada.