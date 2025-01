Matheus Pereira foi o único jogador do Cruzeiro a se despedir de Diniz: ‘Trabalho interrompido’

Camisa 10 tinha boa relação com o técnico e era defensor do 'Dinizismo' frente ao elenco celeste

Matheus Pereira foi o único jogador do Cruzeiro a se despedir do técnico Fernando Diniz, demitido nesta semana em razão dos maus resultados e do clima já desgastante apesar do começo de temporada. O meia fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a saída precoce.

“Muito obrigado por tudo champs, por toda dedicação e empenho sua e toda tua comissão desde o primeiro dia que você chegou aqui e se doaram por todos nós e pelo clube. Infelizmente o nosso trabalho junto foi interrompido. Mas tenho a certeza e torço muito para que você continue sempre tendo sucesso. Você é fenômeno champs”, escreveu o camisa 10.