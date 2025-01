Maccabi Tel Aviv x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

O Maccabi Tel Aviv está praticamente eliminado da Liga Europa. Com apenas seis pontos em sete rodadas, a equipe começa esta 8ª rodada na 29ª posição. Ao mesmo tempo, a diferença para o Besiktas, primeiro na zona de classificação para os playoffs do mata-mata, é de seis pontos, além de estar em grande desvantagem no saldo de gols.

A primeira fase da Liga Europa conta com 36 clubes. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto não conseguiu emplacar boas atuações desde a saída do técnico Sergio Conceição e teve mais uma troca no comando. Assim, nesta semana, o clube anunciou a chegada do técnico argentino Martin Anselmi, ex-Independente Del Valle, para assumir o cargo deixado por Vitor Bruno, que era auxiliar de Sergio Conceição, hoje no Milan.

Dessa maneira, o treinador argentino tem um objetivo claro: vencer o Maccabi Tel Aviv para buscar uma vaga nos playoffs do mata-mata da Liga Europa. No momento, o time português está com oito pontos, na 25ª posição, e aparece como a primeira equipe fora da zona de classificação.

Para o duelo desta quinta-feira, o Porto segue com problemas no elenco. Isto porque o zagueiro Marcano e o meio-campista Grujic, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Samu e Nehuen Pérez, suspensos, também desfalcam o time.