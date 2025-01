Jogador do Athletic Bilbao sofre tentativa de assalto à mão armada em residência

A semana começou com a polícia espanhola sendo acionada na casa do atacante Álex Berenguer. Isso porque na última segunda-feira, 27, o jogador do Athletic Bilbao e sua esposa, Sofia Jemmali, foram vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada enquanto estavam em sua residência em Munguía, no País Basco.

Fontes do jornal espanhol ‘El Correo’ relataram que três homens armados e encapuzados entraram na propriedade do meia e tentaram invadir o interior da residência durante a noite da última segunda, 27. Os criminosos chegaram a apontar duas armas em direção ao casal, mas Berenguer conseguiu impedir o acesso dos homens por meio do bloqueio por uma porta de vidro.