Inter, com um a mais, fura ferrolho na reta final e vence São José pelo Gauchão

Com gols na reta final da partida, o Internacional derrotou por 2 a 0 o São José na noite desta terça-feira (28), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, Alan Patrick, de pênalti, e Carbonero (fez sua estreia) anotaram os gols no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O time comandado por Roger Machado atuou com um homem a mais durante quase todo o jogo, já que o volante Jhonata Varela foi expulso com apenas 13 minutos de bola rolando.

Com o resultado fora de casa, o Inter segue na liderança do Grupo B, agora com sete pontos. Já o São José ocupa a terceira colocação no Grupo A, com os mesmos dois pontos do Guarany de Bagé, mas em desvantagem nos critérios de desempate.