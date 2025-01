Ídolo do Flamengo fecha parceria com casa de apostas

Ex-jogador histórico do Rubro-Negro foi protagonista de campanha que visa conscientização das apostas esportivas / Crédito: Jogada 10

Maior ídolo da histórica do Flamengo, Zico assinou contrato de parceria com a casa de apostas e jogos online BETesporte. Assim, para iniciar esta cooperação, o ex-camisa 10 será o protagonista da campanha de conscientização de apostas esportivas da empresa. Assim, o ex-jogador será garoto-propaganda no jogo responsável na ação “Craque de verdade joga com responsabilidade!”. O Galinho de Quintino celebrou a parceria com a BETesporte e assegurou que a empresa do ramo de apostas esportivas é confiável.

"Sempre tive de assumir grandes responsabilidades dentro de campo e na vida não é diferente. Nós sabemos que existe muita desconfiança em relação ao universo das apostas. Então, é por isso que decidi estar ao lado de uma empresa na qual eu realmente confio. Referência quando o assunto é se divertir com sabedoria, a BETesporte agora também é a bet do Zico", esclareceu o Galinho.

Detalhes do parceria entre a casa de apostas e o ídolo do Flamengo O contrato de patrocínio da empresa com o maior ídolo da história do Flamengo compreende a participação do ex-jogador em publicidades tanto em âmbito digital como físico. Além disso, tem a exigência de produzir conteúdos para as redes sociais e o envolvimento em ações especiais. A direção da empresa avaliou que a inclusão de Zico ajuda na legitimação da marca e fortalece a conscientização a respeito de práticas ao jogar com responsabilidade. “Além de todo o talento que demonstrava dentro de campo, a confiança que o Zico passava à torcida foi fundamental para construir uma carreira de sucesso. E o mesmo ocorre em relação à BETesporte. Estamos nesse segmento há anos, sempre prezando pela segurança e construindo uma reputação positiva por meio de um serviço confiável e qualificado. Ter Zico como embaixador também é uma oportunidade extraordinária para consolidar e ampliar nossa presença no Rio de Janeiro. Já demonstramos nosso compromisso com o esporte na região ao patrocinar o Campeonato Carioca e o Volta Redonda, e agora, com Zico ao nosso lado, reforçamos ainda mais nosso carinho pelo futebol e pelos torcedores cariocas”, detalhou o CEO da BETesporte, Marcos Vinicius.