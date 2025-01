Iago vibra com chance de ser capitão da Seleção sub-20: ‘Conquistando a confiança de todos’

Zagueiro frisou a boa relação com os companheiros de posição no time sub-20 do Brasil e a necessidade de uma sequência positiva no Sul-Americano / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Iago ganhou a chance de ser titular da Seleção sub-20 na vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na segunda rodada do Sul-Americano da categoria. O defensor também teve a chance de ser capitão na segunda etapa do embate após a saída de Pedrinho. O camisa 14 já tem histórico de assumir a liderança em campo por seu clube, o Flamengo. Iago já demonstrou naturalidade neste cenário, além de retrospecto vitorioso. Afinal, ele foi capitão na conquista da Libertadores sub-20 sobre o Boa Juniors e também no Mundial de Clubes da categoria ao superar o Olympiacos. Assim, o defensor acredita que recebeu a faixar de capitão pela construção da sua credibilidade.

"Venho sendo bastante acostumado (ser capitão) no Flamengo. Acho que estou começando a conquistar a confiança de todos. O Pedrinho saiu em um momento do jogo e acabei assumindo a braçadeira de capitão, que é algo muito bom para o jogador. Acho que consegui liderar a equipe e ajudar meus companheiros", detalhou Iago.

Concorrência saída na zaga da Seleção sub-20 Após o treinamento da Seleção Brasileira sub-20, na última terça-feira (28), em Puerto Cabello, na Venezuela, o zagueiro, de 19 anos, abordou que a concorrência entre seus companheiros de posição não interfere no relacionamento deles. Assim, ele esclareceu que a convivência entre eles é sadia baseada na colaboração. “É uma relação muito saudável entre nós cinco. A gente vem tendo bastante comunicação, um ajudando ao outro sempre, para quem começar o jogo estar bem e sempre disposto a ajudar”, acrescentou o defensor.

A disputa na zaga do time canarinho fica entre Arthur Dias, do Athletico; Anthony, do Goiás; Bordon, da Lazio, da Itália; e Jair, do Santos. Posteriormente, Iago frisou que emplacar uma sequência positiva é essencial para o time brasileiro avançar para a etapa seguinte do Sul-Americano sub-20. “A gente não começou (a competição) do jeito que gostaria, mas conquistamos os três pontos contra a Bolívia. Vamos focar no Equador e na Colômbia e seguir o nosso trabalho para fazer um bom jogo na quinta-feira”, concluiu o zagueiro.