Fluminense sonha com permanência de Arias com proximidade do fim das janelas europeias

Tricolor vive expectativa para que atleta fique por pelo menos até o Mundial, no meio do ano, ainda mais com o prazo apertado dos interessados / Crédito: Jogada 10

Depois de recusar uma oferta do Olympiakos, da Grécia, por Jhon Arias, o Fluminense vive a expectativa de manter o colombiano por pelo menos até o meio da temporada. Afinal, as janelas de transferência das principais ligas europeias se encerram nos próximos dias, o que irá impedir uma possível transferência neste início de 2025. A informação é do portal “ge”. Vale lembrar que Espanha, Inglaterra, Alemanha, Bélgica e França encerram as contratações em 3 de fevereiro, enquanto Portugal, Holanda e Itália fecham a janela no dia seguinte. Caso não aconteça uma proposta que agrade ambas as partes até tais datas, a tendência é que o jogador fique até o Mundial de Clubes, no meio do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, ainda restariam os mercados considerados secundários na Europa. Entre eles estão Turquia, Croácia, Polônia, Suíça e Rússia. Os russos do Zenit já demonstraram interesse em vários momentos, porém o atleta não tem interesse em atuar no país, pois acredita ter mercados mais interessantes para a carreira.