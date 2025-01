Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto, nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em jogo pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto contará com retorno do Rubro-Negro ao Maracanã, que passou por reformas no gramado. A equipe de Filipe Luís tem sete pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Galinho da Serra é o nono colocado, com seis pontos.

Os times se enfrentaram apenas uma vez na história, no Campeonato Carioca da última temporada, em 2024, com triunfo do Flamengo, fora de casa, por 2 a 0.