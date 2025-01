Flamengo busca acordo com família de vítima de incêndio do Ninho

Clube abre nova conversa com a família do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas da tragédia que matou 10 jovens, em 8 de fevereiro de 2019

O Flamengo abriu nova conversa em busca de acordo com a família do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Ainda não existe um consenso entre as partes, além de ter um processo em curso na Justiça do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens das categorias de base. A informação inicial foi do “Uol”.

Sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Rubro-Negro fez contato com a família do goleiro nos últimos dias. O julgamento dos recursos das partes, aliás, aconteceria nesta terça-feira (28). No entanto, o caso se retirou de pauta após nova fase de conversas.