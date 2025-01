Flamengo avança nas negociações pela contratação de Jorginho

Após o anúncio de Danilo, o Flamengo concentra suas forças na contratação de Jorginho. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro avançou nas negociações com o volante de 33 anos. O clube deu mais um passo para conseguir a chegada do atleta que pertence ao Arsenal, da Inglaterra. O diretor técnico José Boto se reuniu com representantes de Jorginho nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro. A conversa foi positiva, com isso a diretoria rubro-negra entende que o caminho está mais fácil depois do encontro entre as partes. O Flamengo trabalha na ideia de ter o jogador já nesta janela de transferência.

A diretoria do Flamengo tinha paralisado, de forma estratégica, a negociação com o volante, com o objetivo de tentar reduzir a pedida salarial do atleta. A principio, a ideia funcionou, visto que o clube não planeja pagar vencimentos fora do padrão. O Rubro-Negro estuda um salário de R$ 1,8 milhão ao meio-campista e um contrato de dois anos. Além disso, pretende incluir R$ 200 mil em luvas.