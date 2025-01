Fiorentina anuncia a contratação do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo

Campeão da Libertadores e Brasileirão pelo Rubro-Negro, defensor assina por um ano e meio com a equipe de Florença

A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do zagueiro Pablo Marí, campeão brasileiro e da Libertadores em 2019 com o Flamengo. O defensor estava no Monza, também da Itália, e assina contrato até junho de 2026.

Marí foi um pedido do técnico da Viola, Raffaelle Palladino. O zagueiro, de 31 anos, estava no Monza, que ocupa atualmente a lanterna do Campeonato Italiano.