Exclusivo J10: ‘Tentar atacar o Flamengo’, técnico do Sampaio Corrêa revela estratégia de jogo

Rubro-Negro encara a equipe de Saquarema, nesta quinta-feira (30), no Maracanã, pelo Carioca / Crédito: Jogada 10

Flamengo recebe o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara. A partida marcará a estreia do Rubro-Negro no Rio de Janeiro na temporada 2025. Em entrevista ao Jogada10, o técnico Alfredo Sampaio, da equipe de Saquarema, entende a dificuldade do confronto, trabalha a parte mental dos atletas e revelou a estratégia de jogo. “Vai ser um grande desafio. Temos que preparar a equipe não só na parte tática, mas também na parte mental para ter equilíbrio e força. Sabemos que vamos ter grande dificuldade no jogo. (Flamengo) É uma grande equipe, bem treinada, que consegue dar 700 passes no jogo. Então, é ter consciência do que vamos enfrentar, e ser mentalmente forte para minimizar as dificuldades”, disse Alfredo, que completou:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vi o jogo do Flamengo contra o Volta Redonda e realmente o Flamengo teve um volume muito grande. E olha que o Volta Redonda é uma grande equipe, não atoa está na Série B. Sabemos que jogar contra o Flamengo é sempre muito difícil, vai sofrer. A nossa estratégia de jogo é tentar atacar o Flamengo, sim, porque não tem como se defender os 90 minutos, é suicídio”, concluiu.

O elenco principal do Flamengo estreou na última rodada com vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda, em Brasília. O Sampaio Corrêa vem de uma sequência de três jogos invictos, com um triunfo sobre o Botafogo e dois empates com Boavista e Maricá. Alfredo Sampaio foca em pontuar contra o Flamengo e exalta Filipe Luís Ainda em entrevista ao Jogada10, o técnico do Sampaio Corrêa vê duelos contra grandes clubes como “mais fácil” do que diante de times menores. Além disso, o experiente profissional, de 66 anos, está focado em buscar pontos no Maracanã. “Temos que acreditar sempre que podemos buscar os três pontos. Ao longo da minha carreira, eu tive sucesso em muitos jogos contra grandes equipes, naturalmente também perdi jogos, portanto sei que são complicados, mas tem que acreditar. Eu tenho um entendimento: jogar contra grandes clubes sempre é muito mais fácil do que jogar contra os menores. Por um lado de fato é mais complicado por ser jogadores de mais talento, mas por outro lado é um jogo mais jogado. Se você tiver uma equipe de qualidade, consegue jogar também, então fica um jogo de mais qualidade e menos competitividade. A gente sonha e deseja (com a vitória), e vamos para o Maracanã com esse objetivo de pontuar”, afirmou.

Por fim, Alfredo Sampaio rasgou elogios a Filipe Luís e acredita que o atual treinador do Flamengo estará na Seleção Brasileira no futuro. “Desde o primeiro momento que vi no profissional, o Filipe Luís me impressionou muito. Acho que vai ser, sem dúvida alguma, o treinador da Seleção Brasileira. Falo isso porque vejo o modelo de jogo dele, como pensa futebol, trabalho no dia a dia… Ele está demonstrando estar muito bem preparado, muito seguro, com conhecimento do que está fazendo. Para completar, ainda pega um time como o Flamengo repleto de craques. Felizmente, está surgindo mais um grande treinador da nova geração e, pra mim, ele é um dos principais”, finalizou. Para o confronto, o Rubro-Negro deve poupar alguns titulares visando a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, no domingo (2), em Belém. A equipe de Filipe Luís ocupa a quinta colocação na Taça Guanabara, com sete pontos, enquanto o Sampaio Corrêa está na nona posição, com um ponto a menos.