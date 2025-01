Equador x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Na sequência do Sul-Americano sub-20, o Brasil volta a campo nesta quinta- feira (30), às 20h30 (Brasília), para medir forças com o Equador pela quarta rodada do torneio. O confronto, então, acontece no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, e promete fortes emoções na briga por uma vaga na próxima fase pelo Grupo B.

Dessa forma, a seleção brasileira se recuperou do vexame para a Argentina na estreia e bateu a Bolívia na rodada seguinte. No momento, ambas as equipes somam três pontos, um atrás da Colômbia e a quatro da Albiceleste (que tem um jogos a mais).