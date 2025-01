Diretor do Inter admite negociação com o Palmeiras por Wanderson: ‘Em andamento’

“O Wanderson é um atleta que sempre teve destaque e não é diferente no Inter. Há sondagens. Hoje saiu a notícia do Palmeiras, mas há outros clubes. Os jogadores do Inter estão valorizados. Não passou ainda de uma troca de ideias. Há conversas em andamento, mas é nosso atleta e está no jogo”, detalhou o diretor do Inter.

Sem acordo entre o Colorado e o Alviverde

A avaliação do Palmeiras é que Wanderson seria uma importante adição em seu elenco. Até mesmo como um substituto caso se concretize a saída de Rony. Por isso, o planejamento do clube paulista é quitar a dívida que o Internacional contraiu após transferência do meio-campista Bruno Tabata. No entanto, as partes ainda não chegaram a um acordo, pois o Colorado deseja uma compensação financeira para liberar o atleta. Desta forma, as negociações não tiveram um avanço.

“Wanderson é muito profissional. Depende do contexto das operações. Houve o caso do Rômulo. Fizemos a operação e prevaleceu o desejo do jogador. Não é diferente do Wanderson. Mas precisa ser bom para todos. O Inter só faz operações que agradem”, acrescentou Mazzuco.