Destaque inicial do Botafogo, Patrick de Paula supera lesões e fala de conquistas

Volante vem atuando no time alternativo do Glorioso neste início de Campeonato Carioca

Patrick de Paula, aliás, retorna ao Botafogo após empréstimo ao Criciúma no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Agora, busca reconquistar seu espaço no elenco.

O volante Patrick de Paula, destaque neste início de temporada pelo Botafogo, falou com exclusividade à TV do clube alvinegro sobre suas lesões e trajetória no time carioca. Ele foi um dos primeiros grandes investimentos da SAF sob a administração de John Textor, que o contratou em 2023 por aproximadamente 30 milhões de reais.

“A primeira coisa que penso é me divertir. Foi assim que conquistei grandes coisas, fiz meu nome e ganhei títulos. Sempre joguei do jeito que jogava na base, me divertindo. Quando era pequeno, não imaginava estar ali, mas sabia que um dia isso podia acontecer. E aconteceu rápido. Tudo na minha vida sempre aconteceu rápido. Mas eu sempre sonhei alto, sempre profetizei coisas grandes para minha vida. Profetizei que seria jogador, ganharia a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, conquistei tudo isso”, declarou Patrick de Paula.

No entanto, em 2023, Patrick sofreu uma grave lesão e só retornou aos gramados no ano passado. Ele comentou sobre esse período difícil:

“Quando a situação piorou foi com a minha lesão. Naquele momento, percebi que não estava pronto e precisava de ajuda. Deus me ajudou muito, assim como minha família, minha esposa e meus empresários. O próprio John (Textor) conversou comigo e disse que eu podia contar com ele. A lesão mexeu muito com a minha cabeça. Quando jogamos futebol, não queremos passar por isso, ainda mais uma lesão como a minha, que foi complicada. Mas, graças a Deus, dei a volta por cima. Recomecei e estou reconstruindo a minha história, que só teve uma pausa, mas continua agora.”