De virada, Arsenal bate o Girona e garante terceira colocação na fase de liga

Clube londrino saiu atrás no marcador, mas conseguiu passar na frente do marcador ainda na primeira etapa e fecha na parte de cima da tabela

O Arsenal terminou com moral a fase de liga da Champions League. Na tarde desta quarta-feira (29), os Gunners venceram o Girona, de virada, pelo placar de 2 a 1, fora de casa. Danjuma abriu o marcador para os espanhóis, mas Jorginho e Nwaneri decretaram a vitória para o clube londrino.

Com o resultado, o Arsenal terminou a primeira fase da Champions na terceira colocação, com 19 pontos, e só volta a jogar pelo torneio em março. Já o Girona se despede da sua estreia na competição na 33ª colocação, com três pontos conquistados.