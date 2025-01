Cruzeiro tem otimismo após consulta por Leonardo Jardim

Clube celeste realizou primeiras conversas com o técnico português e tem novo favorito para substituir Fernando Diniz / Crédito: Jogada 10

Depois de encerrar as conversas com o Renato Gaúcho, o Cruzeiro já tem um favorito para substituir Fernando Diniz. Leonardo Jardim, atual treinador do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, teve seu primeiro contato com o clube e gerou otimismo dentro do Cabuloso. De acordo com informações apuradas pelo Jogada 10, o Cruzeiro já realizou uma primeira reunião para apresentar o projeto, que agradou Jardim. Agora, a negociação está na parte financeira, mas pode encontrar empecilhos pelo técnico estar empregado.

Leonardo Jardim chegou ao Al-Ain em novembro do ano passado e tem contrato até o Super Mundial de Clubes. Para a liberação, além do acerto financeiro com o treinador, o Cruzeiro teria que pagar uma multa ao clube do Oriente Médio.