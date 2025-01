Cruzeiro será comandado por auxiliar fixo na partida contra o Itabiro

Wesley Carvalho terá a primeira oportunidade à beira do gramado desde que chegou no Cabuloso e deve manter a escalação

Enquanto não acerta com a contratação de um novo treinador, o Cruzeiro definiu quem estará na beira do gramado na partida contra o Itabiro, nesta quinta-feira (30). Wesley Carvalho, auxiliar fixo da comissão técnica do clube, estará no comando do time na partida realizada no Independência.

Wesley chegou ao Cruzeiro no ano passado para ser auxiliar de Fernando Seabra. Em 2023 teve a maior oportunidade de sua carreira, quando dirigiu o Athletico durante a maior parte do Brasileirão. O profissional, que fará sua estreia no comando celeste, possui uma boa relação com Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Furacão e no Palmeiras.