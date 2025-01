Corinthians vence Ponte Preta em jogo marcado por atraso e poças no gramado

Após jogo atrasar em 40 minutos do horário inicial devido à forte chuva, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O gol da noite desta quarta-feira (29) foi de Talles Magno, que marcou o terceiro dele na temporada. Assim, a equipe alvinegra volta a vencer no estadual depois da derrota no Clássico Majestoso para o São Paulo, no último domingo (26).

Com o resultado, o Corinthians chega a 12 pontos e fica na segunda colocação do Grupo A, que tem também o líder Mirassol, Botafogo-SP e Inter de Limeira. Enquanto isso, a Ponte Preta permanece com seis pontos na terceira posição do Grupo D, ficando atrás de São Bernardo-SP e Palmeiras e à frente do Velo Clube.