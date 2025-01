Com staff formado, Felipe Melo anuncia carreira como técnico: ‘Tive duas propostas’

Ídolo do Fluminense, o agora ex-jogador anunciou sua aposentadoria na última sexta-feira, dia 24, através das redes sociais / Crédito: Jogada 10

Não faz nem uma semana que Felipe Melo anunciou sua aposentadoria dos gramados e já planeja sua carreira como técnico. O ex-jogador já havia revelado o interesse de fazer a transição para o cargo de treinador em outras oportunidades e agora está colocando o desejo em prática. Já há, inclusive, um staff formado. Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol na última sexta-feira, dia 24 de janeiro. O ex-jogador pendurou as chuteiras aos 41 anos, após não renovar seu vínculo com o Fluminense – o último clube que defendeu na carreira de 25 anos. “Eternamente grato e privilegiado por ter feito o que amo”, escreveu em sua despedida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vou continuar no futebol, não tenha dúvida disso. Faz muito tempo que não vejo programa esportivo e vou voltar agora, para entender melhor também. Sou apaixonado pelo futebol, que me deu tudo. Vou continuar, mas agora como treinador de futebol. Já tenho todo meu staff formado, temos reuniões periódicas porque precisamos. Já tenho a licença PRO da AFA (Associação do Futebol Argentino), no próximo mês vou começar a licença da CBF também”, contou em entrevista à ESPN.