Com quase toda a tropa, Botafogo amplia escrita sobre o Flu

1,2,3,4,5,6, 7 e contando. Freguesia intacta! No Clássico Vovô, o vencedor é certo. Nesta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada desta edição da Taça Guanabara, não foi diferente. Botafogo 2 x 1 Fluminense, sétima vitória do Mais Tradicional nos últimos sete encontros entre os dois últimos donos da América. Esta foi a primeira vez que o Botafogo usou os titulares em 2025. Da espinha dorsal de 2024, apenas o zagueiro Bastos não foi a campo. Com o triunfo neste “debute”, o Glorioso sobe para a quarta colocação e se mete no G4. Já o Tricolor, que já havia “estreado” mais cedo, fica em oitavo lugar, com seis.

Botafogo tem as melhores chances Com quase toda a tropa de titulares pela primeira vez em 2025, o Botafogo sentiu um pouco o desentrosamento do início tardio de temporada. No entanto, conseguiu mais volume de jogo e posse de bola para ter a melhor oportunidade dos 45 minutos iniciais. Savarino entrou na cara de Fábio, mas não conseguiu superar oi goleiro tricolor na finalização. Jesus e Martins também deram trabalho a um Tricolor que chegou pouco ao ataque.