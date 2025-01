CBF promete premiação recorde na Supercopa do Brasil 2025

Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão, em Belém

“A Supercopa Rei será uma grande celebração do futebol brasileiro neste domingo. A premiação recorde será uma atração a mais para animar atletas e torcedores em Belém”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A Supercopa Rei 2025 terá uma premiação recorde. A CBF confirmou, na tarde desta quarta-feira (29), que os finalistas, Botafogo e Flamengo , vão receber mais de R$ 18 milhões. A decisão da competição que abre oficialmente a temporada será no próximo domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém.

Cada clube tem direito ao valor fixo de R$ 6,05 milhões. O campeão receberá ainda US$ 1 milhão, montante que faz parte de verba enviada pela Conmebol à CBF, e irá faturar, ao todo, cerca de R$ 12 milhões.

A competição reúne os campeões das duas maiores competições nacionais da última temporada: Botafogo, vencedor do Brasileirão Betano, e Flamengo, da Copa Betano do Brasil. No total, 45 mil ingressos foram disponibilizados para a partida.

O nome da competição homenageia desde 2023 o Rei Pelé, maior jogador de todos os tempos e que faleceu em dezembro de 2022.