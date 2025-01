Benfica vence a Juventus na Itália e se classifica aos playoffs da Liga dos Campeões

O Benfica garantiu classificação aos playoffs da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (29), a equipe portuguesa foi até a Itália e venceu a Juventus por 2 a 0, gols do artilheiro Pavlidis e de Kocku. Os italianos também garantiram um lugar no mata-mata, apesar do revés no Allianz Stadium.

O resultado deixa o Benfica na 16ª colocação, com 13 pontos conquistados. Já a equipe da Terra da Bota terminou a fase de liga com 12, na 20ª posição. Assim, os portugueses enfrentam o Monaco nos playoffs, com a volta no Estádio da Luz. Já a Juventus vai fazer o clássico com o Milan, com o primeiro jogo em Turim.