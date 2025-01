Autor do gol do Vasco, Paulo Henrique ‘explica’ inspiração

Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Maricá por 1 a 0 , o lateral-direito Paulo Henrique “explicou” de onde vem a inspiração neste início de temporada. Afinal, são dois golaços apenas em janeiro. Vale lembrar que ele tem quatro em três temporadas no Cruz-Maltino.

Com o resultado em São Januário, o Vasco assumiu a liderança do Campeonato Carioca, com 12 pontos, três vitórias e três empates. Assim, o Cruz-Maltino está próximo de assegurar uma vaga pelo menos no G4 da competição, que leva ao mata-mata. Entretanto, a equipe da capital pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda no complemento da rodada. Os dois times, aliás, se enfrentam no próximo sábado (1/2), às 16h30, no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).