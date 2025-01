Atlético consegue reduzir pena por confusão na final da Copa do Brasil

O Atlético poderá contar com a torcida em jogos como mandante por competições nacionais. Nesta quarta-feira (29), o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do clube a respeito da confusão em jogo de volta da final da Copa do Brasil em 2024 contra o Flamengo, na Arena MRV. A informação inicial foi da “Itatiaia”.

Inicialmente, a punição do Atlético seria seis jogos sem torcida, sendo três com portões fechados (já cumpridos) e três com a presença exclusiva de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. No entanto, o STJD mudou sua decisão e determinou apenas três jogos. Assim, o Galo poderá contar com sua torcida. Aliás, os três jogos com portões fechados foram no fim do ano passado, contra o Juventude, Botafogo e Athletico-PR.