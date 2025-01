Aposentado, Felipe Melo abre o jogo sobre postura de Marcelo no Fluminense

A saída inesperada e até conturbada de Marcelo do Fluminense levantou rumores de uma postura complexa do astro no dia a dia dos bastidores. Relacionamento antagônico ao vivido com Felipe Melo durante a passagem dos dois pelo clube. Agora ex-jogador, o capitão abriu o jogo sobre o convívio do lateral com o grupo tricolor e, principalmente, com Mano Menezes.

De chuteiras penduradas, o ex-jogador não fez rodeio e tampouco ficou em cima do muro sobre o tema Marcelo. Vale frisar que na época da rescisão, em dezembro de 2024, o lateral era apontado como alguém que acumulava desentendimentos com funcionários e membros da comissão do Flu.