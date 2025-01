Após perder Neymar, Al-Hilal sonha com contratação de Rodrygo

No entanto, clube da Arábia Saudita entende que negociação pelo atacante do Real Madrid será bastante complicada

O Al-Hilal acredita que pode sonhar com outra superestrela, após a saída de Neymar, e está avaliando opções. Mohamed Salah, do Liverpool, é um dos sonhos. O atacante ainda não renovou seu contrato com o clube inglês, que vence no final da temporada europeia, em junho.

O Al-Hilal perdeu Neymar, que prioriza um retorno ao Santos e já rescindiu seu contrato. Mas o clube não perdeu tempo e já mira Rodrygo, atacante do Real Madrid desde 2018. A negociação, no entanto, ainda é improvável.

O clube da Arábia Saudita acredita que pode oferecer a Rodrygo o protagonismo que ele não tem no Real Madrid, por causa da grande quantidade de estrelas no elenco e da gestão que gera ruídos. O PSG também monitora a situação e usa o mesmo argumento.

No Real Madrid, Rodrygo é importante, mas não tem o prestígio de Vini Jr. e Mbappé, que chegou nesta temporada e já é o artilheiro da equipe.

Nesta temporada, Rodrygo soma oito gols e quatro assistências nos últimos dez jogos. Mesmo quando o time não vai bem, ele se destaca, como na final da Supercopa contra o Barcelona.

Por fim, o Al-Hilal quer com Rodrygo o mesmo que o Al Nassr fez com Cristiano Ronaldo e o Ittihad com Benzema. O clube também continua atraindo olhares do mundo, com a Copa de 2034, que será na Arábia Saudita, no horizonte.