Al-Shabab anuncia contratação por empréstimo de Leandrinho, lateral do Vasco

Jogador, que está a serviço da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, acerta com clube da Arábia Saudita até junho de 2025

O Al-Shabab, da Arábia Saudita, anunciou, na noite desta terça-feira (28), a contratação de Leandrinho, lateral-esquerdo da base do Vasco. Assim, o atleta, de apenas 19 anos, chega por empréstimo até junho de 2025. No momento, ele defende a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Afinal, os comandados pelo técnico Ramon Menezes tem confronto decisivo contra o Equador nesta quinta-feira (30), às 20h30 (de Brasília). Com a camisa cruz-maltina, o jogador soma 23 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.